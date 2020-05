Dia Mundial de Higienização das Mãos ressalta importância para evitar doenças

O Dia Mundial Da Higienização das Mãos, foi comemorado nessa terça-feira (5), o dia reforça a importância desse ato para prevenção de doenças, principalmente do novo coronavírus.

A higiene das mãos é uma das ações mais eficazes para redução da transmissão de microrganismos causadores de doenças infecciosas, incluindo a covid -19. Tanto os profissionais de saúde quanto a comunidade, por meio de uma medida simples como esta, podem desempenhar um importante papel na prevenção destas infecções.

Quanto à forma correta, as mãos devem ser esfregadas com álcool em gel ou líquido, por no mínimo 20 segundos. Lembrando que o álcool não limpa mãos que estiverem visivelmente sujas. Já a higienização das mãos com sabonete sólido ou líquido, deve respeitar o tempo mínimo de 40 segundos, esfregando bem as palmas das mãos, entre os dedos e pulsos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que o momento da higienização deve ser de acordo com o fluxo de cuidado, para prevenir a transmissão de microrganismos. Os principais momentos para a higiene das mãos são: após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar superfícies e antes e depois de comer alguma coisa.