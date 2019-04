Desemprego: Bolsonaro critica e IBGE se defende

Rio de Janeiro – O IBGE, instituto oficial de estatísticas do Brasil, respondeu formalmente às críticas do presidente Jair Bolsonaro contra os resultados do desemprego na Pnad Continua, que é uma das mais completas pesquisas sobre a realidade socioeconômica do País. Em nota divulgada nessa terça-feira (2), o IBGE disse que adota uma metodologia que segue as recomendações da OIT (Organização Internacional do Trabalho). “A utilização de conceitos, classificações e métodos internacionais pelos órgãos de estatística de cada país promove a coerência e a eficiência dos sistemas de estatística em todos os níveis oficiais, conforme preconizam os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais”, segundo o IBGE.

O instituto disse ainda que os beneficiários do Bolsa Família são retratados por uma edição anual da Pnad Contínua.

“Em 2017, este universo abrangia cerca de 9,5 milhões de domicílios do País. Os beneficiários que vivem nesses domicílios podem encontrar-se em diferentes condições, em relação ao mercado de trabalho: desempregados, trabalhando apenas para consumo próprio, fora da força de trabalho e outros, ainda, desalentados.”

Em entrevista à TV Record na segunda-feira (1º), o presidente disse que o método adotado pelo instituto “não mede a realidade, são índices que são feitos para enganar a população”. “Não interessa as críticas, tem que falar a verdade. Com todo respeito ao IBGE, essa metodologia não é a mais correta”, disse Bolsonaro.

Suas declarações faziam alusão direta a dados recentes que apontam aumento no desemprego, com mais de 13,1 milhões de brasileiros desempregados.