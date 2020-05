Dengue: Cascavel chega a mais de 4,8 mil casos e Secretaria de Saúde pede mobilização dos cascavelenses

O inimigo já é bem conhecido. Apesar de pequeno, o mosquito da dengue pode ser fatal. Apenas uma picada do Aedes pode adoecer e até levar à morte. E é por isso que Secretaria de Saúde reforça o pedido à população de Cascavel: limpe seu quintal e elimine criadouros do mosquito.

De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), referente ao período de julho de 2019 até esta terça-feira (19), Cascavel tem o total de 8.996 notificações.

Desse total, 4.831 casos foram confirmados de dengue. Além disso, os números podem aumentar ainda mais, uma vez que 1.851 pessoas estão aguardando exame. Outros 2.314 casos foram descartados.

Os bairros mais afetados, conforme o boletim, são Interlagos, Brasmadeira, Brasília, Cascavel Velho e Centro, respectivamente, com 561 casos, 370, 318, 257 e 204 registros da doença.

QUADRIMESTRE

O município não tem poupado esforços no combate à dengue. Neste primeiro quadrimestre de 2020, já foram realizadas aproximadamente 10 mil inspeções em terrenos baldios e mais de 137 mil visitas domiciliares pelo agentes de Endemias.

Para denúncias, os cascavelenses podem acionar a Ouvidoria do Município pelo 156 ou pela 3902-1343 na Divisão de Vigilância de Saúde Ambiental.

MORTES

Em Cascavel, já são três óbitos confirmados pela doença. As vítimas foram um jovem de 21 anos, uma senhora de 60 anos e um homem de 81 anos. Além disso, a Vigilância Epidemiológica está investigando três mortes suspeitas por dengue, em todos os casos os pacientes tinham sinais alarme e também comorbidades. Os casos são duas senhoras de 66 anos e um senhor de 65 anos de idade. Para todos os casos foram encaminhados exames para o Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), em Curitiba.

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE

Tem sintomas de dengue? Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção número 3. O ramal é destinado para orientações em relação aos sintomas da dengue. As queixas para a doença são: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, febre, manchas e coceira na pele, náuseas e dor abdominal. Os casos são notificados e, se necessário, encaminhados a uma unidade de saúde. Em situações mais graves, os cascavelenses podem ir direto a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Como posso ajudar?

Somente uma mobilização da comunidade é o que fará a diferença nessa guerra contra o mosquito. Não deixe acumular água parada, até mesmo água suja.

Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de animais, tanque de roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor de água da saída do ar-condicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos objetos nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis. A destinação de pneus também é outro problema. A recomendação é deixá-los em uma área coberta ou então encaminhar para uma borracharia que se responsabilize. Até mesmo gotículas de água numa tampinha de plástico já são suficientes para se transformar no criadouro do mosquito.