CPI vai investigar iluminação pública

Foz do Iguaçu – Por meio de requerimento, Celino Fertrin (PDT) e outros quatro vereadores solicitaram a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar indícios de superfaturamento e/ou desperdício de dinheiro público na aquisição de instalação de luminárias de LED do sistema de iluminação pública de Foz do Iguaçu.

Além de Celino, a iniciativa teve a assinatura de Elizeu Liberato (PR), Inês Weizemann (PSD), Adenildo Kako (Podemos) e Marcio Rosa (PSD). Conforme consta no documento, o intuito dos parlamentares é apurar se houve ou não superfaturamento na contratação da empresa Energepar Empreendimentos Elétricos Eireli pela Prefeitura de Foz por meio de licitação no valor de R$ 10,3 milhões. O contrato prevê a instalação de 6.089 luminárias de LED nas principais vias da cidade (custo de R$ 1.691 por luminária).

Durante a sessão dessa terça-feira, o presidente da Casa de Leis, Beni Rodrigues (PSB), reuniu-se com os membros da Mesa Diretora e anunciou a portaria instalando a CPI.

Para composição da comissão, ele nomeou os vereadores Celino Fertrin (PDT), João Miranda (PSD) e Elizeu Liberato (PR), obedecendo ao previsto no Regimento Interno do Legislativo. A CPI terá prazo de 180 dias para apresentação do relatório de conclusão das investigações.