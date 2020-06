Convênio beneficia estradas rurais de sete municípios

Aproximadamente 34 quilômetros de estradas rurais em sete municípios da Região Noroeste receberão trabalhos definidos em projetos técnicos a partir do próximo semestre. Cerca de 74 famílias serão beneficiadas.

A assinatura de um convênio entre o Consórcio Intermunicipal para Conservação da Biodiversidade das Bacias do Rio Xambre e Piquiri (CIBAX) e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento garantiu a aquisição de 151 mil litros de óleo diesel para abastecer o maquinário e veículos da Patrulha Rural cedida por meio de convênio ao Consórcio. O CIBAX integra os municípios de Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Francisco Alves, Iporã, Pérola, Xambrê e Umuarama.

A iniciativa faz parte do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração, gerenciado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro) da Secretaria. “O objetivo é executar os serviços necessários nos trechos de vias rurais através da transferência de recursos para a aquisição de óleo diesel, dentro dos princípios de conservação de solo e água”, diz o chefe do Deagro, Márcio da Silva.

“Esse é o primeiro consórcio a receber repasse para aquisição de óleo diesel, um trabalho fundamental para a infraestrutura da região”, diz o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento Norberto Ortigara.

Os recursos deste convênio somam R$ 367,5 mil, sendo R$ 350 mil o montante cedido pela Secretaria, que vai fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, e R$ 17,5 mil de contrapartida do consórcio.

O chefe do núcleo regional de Umuarama, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, José Antônio Andrade Duarte, explica que esses municípios têm aproximadamente 2,2 mil quilômetros de estradas não pavimentadas.

“Os beneficiários desta ação serão diretamente a população que utiliza as estradas rurais como forma de deslocamento, além do escoamento da produção agropecuária”, diz Duarte.

PROGRAMA – O programa Estradas da Integração foi criado pelo Decreto Estadual nº 6.515/2012, e envolve projetos para melhorias em estradas com Patrulhas Rurais, Pavimentação com Pedras Irregulares e apoio aos municípios e consórcios para aquisição de óleo diesel.