Consultas ao SPC caem, mas crescem negativados

Reportagem: Milena Lemes

As consultas ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) diminuíram 1% em novembro na comparação com o ano passado (de 44.648 para 44.211), enquanto o número de negativados aumentou 15,6%. Mês passado, o serviço incluiu 5.554 pessoas na lista de nome sujo, contra 4.803 registrados no mesmo período do ano passado.

De acordo com o diretor do SPC, Carlos Alves, essa alta pode ocorrer por diversos fatores, como as compras no Dia das Mães e no Dia dos Pais, mas a liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e a chegada do 13º salário são dois importantes sinalizadores: “As empresas podem ter inserido os devedores [no SPC] para aproveitar a liberação do FGTS ou o 13º para que venham acertar essas pendências”.

Apesar de menor, o número de pessoas que recuperaram o crédito também cresceu: 3.691 neste ano contra 3.530 em novembro de 2018, alta de 5%.

Para Alves, a liberação do FGTS pode ter tido influência nesses números: “As pessoas querem quitar o que está aberto”.