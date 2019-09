Consamu recebe 31 ambulâncias novas

Foi realizada na manhã dessa quinta-feira (5), a entrega de 31 ambulâncias ao Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste). A solenidade contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Beto Preto; do presidente do Consamu e prefeito de Palotina, Jucenir Stentzler, prefeitos e secretários municipais de Saúde, deputados e outras autoridades.

O serviço Samu 192 opera na região oeste do Paraná e possui a finalidade de executar ações e serviços na área de regulação das urgências, transporte de pacientes graves e atendimentos pré-hospitalares ligados à Política Nacional de Atenção às Urgências do SUS, entre outras ações atinentes à saúde, na forma pactuada com os gestores do SUS, dispondo de recursos provenientes da União, do Estado e de entes consorciados.

Abrangendo os 43 municípios que integram a 10ª e a 20ª Regionais de Saúde da região oeste do Paraná, o Consamu totaliza uma população de 945 mil habitantes e mantém a sede em Cascavel, onde está localizado o Complexo Regulador Macrorregional Oeste.

Há, ainda, outras 15 bases descentralizadas localizadas nos municípios consorciados de Assis Chateaubriand, Capitão Leônidas Marques, Três Barras do Paraná, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Santa Helena, Palotina, Santa Tereza do Oeste, Toledo, Céu Azul, Quedas do Iguaçu e Corbélia.

Estrutura

O Consamu conta com a equipe do NEP (Núcleo de Educação Permanente), que atua no treinamento de novos profissionais, na educação continuada das equipes e na capacitação e participação em eventos públicos, objetivando o acesso eficiente aos usuários do serviço 192. Suas atividades são desenvolvidas por equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e condutores socorristas, com o intuito de maximizar a interdisciplinaridade necessária ao desenvolvimento das suas atividades.

Hoje o consórcio dispõe de 28 unidades móveis de urgência, sendo 19 unidades móveis de suporte básico, seis unidades móveis de suporte avançado, duas motolâncias, um veículo de intervenção rápida (VIR) e uma unidade de serviço aeromédico (helicóptero).

Com a ampliação da frota, o Consamu passará a ter 38 unidades móveis de urgência, sendo 27 unidades móveis de suporte básico, oito unidades móveis de suporte avançado, duas motolâncias, um veículo de intervenção rápida (VIR) e uma unidade de serviço aeromédico (helicóptero).

Das 31 viaturas que estão sendo entregues:

*6 viaturas são Unidades de Suporte Básico, recebidas pelo governo federal, para ampliação das novas bases descentralizadas do Consamu nos municípios de: Cafelândia, Catanduvas, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste;

*2 viaturas são Unidades de Suporte Avançado, recebidas pelo governo federal, com a finalidade de ampliação de frota nos municípios de Palotina e de Santa Helena;

*2 viaturas são Suporte Básico, também recebidas do governo federal, para os municípios de Cascavel e Toledo com a finalidade de ampliação de frota.

*19 viaturas recebidas pelo governo federal, com a finalidade de renovação de frota, porque as viaturas que estavam em operação possuíam mais de oito anos de uso, estando depreciadas, devido ao tempo que se encontravam em operação no serviço e;

*2 viaturas de Suporte Avançado, doadas pelo governo do Estado do Paraná, para renovação de frota dos municípios de Guaíra e Toledo.

Totalizando um investimento de R$ 6.201.726