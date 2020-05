Conexão com Vale do Silício vai desenvolver startups no oeste do Paraná

O Sebrae/PR lança nessa semana o “The Lean Startup”, um projeto de aulas online com doze módulos baseados no livro do empreendedor Eric Reis “Starup Enxuta”. O objetivo é capacitar os participantes para o mercado internacional

As videoaulas serão conduzidas pelo empreendedor e investidor do Vale do Silício, Fernando Valle Figueiredo. O brasileiro é referência no ramo de startups e mercado estrangeiro.

“A ideia é apresentar a metodologia e levar empresários convidados, que poderão falar das suas experiências enquanto empreendedores de startups. Depois, ao final de cada aula, teremos uma tarefa que deverá ser feita pelo participante e entregue na aula seguinte. Portanto, é uma capacitação séria e resolutiva”, ressalta Fernando. As inscrições podem ser feitas pelo link com investimento de R$ 95,00 por pessoa. No final do Programa, o participante que apresentar melhor aproveitamento das aulas, boas condições de lançamento e potencial para alavancagem no mercado receberá R$4 mil, patrocinado pela Valle Innovation.