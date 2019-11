Comissão entrega denúncia ao MPF sobre problemas em residencial

Membros da CDC (Comissão de Defesa do Consumidor) da Câmara de vereadores de Cascavel protocolaram na manhã desta terça-feira (19) no MPF (Ministério Público Federal) uma denúncia que noticia o fato sobre irregularidades na infraestrutura do Condomínio Residencial Pazzinatto, em Cascavel, PR, feitos pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Agora o MPF deve investigar as irregularidades e decidir se abre ou não o inquérito sobre o caso.

De acordo com o vereador Celso Dal Molin, presidente da CDC, cinco famílias precisaram deixar os apartamentos, por problemas de rachaduras, infiltrações e em alguns casos em que o teto desabou. “Agora o promotor do Ministério Público Federal fará o parecer dele e enviará para o Ministério Público Estadual”.

A moradora Silvana Aparecida da Silva conta que vive no residencial desde a entrega dos apartamentos, há três anos e seis meses e que quando se mudou teve problemas no chão do apartamento. “Eu falei com a empresa responsável [Cidade Bela] e eles arrumaram, mas agora a parede está com rachaduras e eu não consigo falar nem com a construtora, nem com a Caixa”.

Na quinta-feira (14), as lajotas do apartamento de Raquel da Luz se desprenderam do chão, de acordo com ela, no dia, 42 cerâmicas quebradas foram retiradas e na madrugada de hoje o restante terminou de sair. “Agora nem tem mais condições de eu ficar morando ali, eu tenho dois filhos pequenos, vou ter que encontrar um lugar para ficar por enquanto”.

Outros residenciais

De acordo com o vereador Celso Dal Molin, os residenciais Quebec, Jaborá e Gralha Azul também apresentam problemas estruturais e foram construídos pela mesma construtora, porém o mais urgente agora é o Residencial Pazzinatto.

A comissão

A comissão é composta pelos vereadores Celso Dal Molin (PR), Pedro Sampaio (PSDB) e Roberto Parra (MSB).

*Texto atualizado às 11h36.

