Com foco em velocidade, ultrapassagens e embriaguez, PRF lança Operação Semana Santa

A operação, que termina no domingo (21), terá como foco principal ações de controle de velocidade com radares portáteis, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro.

O uso dos equipamentos de retenção para as crianças –o bebê-conforto até um ano de idade, a cadeirinha até os 4 anos e o assento de elevação até os sete anos e meio— também será alvo prioritário das ações de fiscalização da PRF.

Entre os focos da Operação Semana Santa estão ainda as abordagens de motocicletas e de ônibus de viagem.

Os picos de movimento devem ocorrer no fim da tarde e início da noite de quinta-feira, na manhã de sexta-feira e na tarde e noite de domingo. Em média, o fluxo de veículos deve estar entre 20% e 30% superior ao de dias normais.

No mesmo feriado prolongado de 2018, seis pessoas morreram no Paraná ao longo dos quatro dias de operação. Outras 104 saíram feridas. As equipes da PRF atenderam 102 acidentes. As seis mortes foram registradas em acidentes provocados por excesso de velocidade, embriaguez ao volante e desatenção.

Nos últimos quatro anos, entre 2015 e 2018, a PRF registrou um total de 43 mortes no estado durante as operações durante os feriados prolongados de Páscoa.

Além de ações de fiscalização e de combate a crimes, a PRF realizará ainda atividades de educação de trânsito em todas as regiões do Paraná. Na região de Curitiba, a principal ação educativa acontece nesta quinta-feira (18), das 9 às 13 horas, na Unidade Operacional Wanser, localizada na BR-277, em São José dos Pinhais.

Dicas para uma viagem segura

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos outros veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Motoristas de carretas bitrens com dimensões excedentes, de caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem observar as datas e horários de restrições de tráfego, em trechos de rodovias federais de pista simples. A portaria da PRF que trata do assunto está disponível no endereço https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/restricao-de-trafego.

Histórico da Operação Semana Santa no Paraná:

2015:

– 15 mortos

– 120 feridos

– 165 acidentes

2016:

– 9 mortos

– 131 feridos

– 128 acidentes

2017:

– 13 mortos

– 110 feridos

– 109 acidentes

2018:

– 6 mortos

– 104 feridos

– 102 acidentes

Fonte: PRF