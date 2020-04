Com 190 casos de dengue no Interlagos, combate ao mosquito é intensificado no bairro

Uma força-tarefa formada pelo Controle de Endemias, Território Cidadão e Secretaria de Meio Ambiente realizou um serviço de fiscalização e orientação no Bairro Interlagos, em Cascavel, para intensificar o combate à dengue na região.

O Interlagos, conforme o último boletim epidemiológico, conta com 190 casos confirmados da doença, isso o coloca com o pior cenário da dengue no Município.

O trabalho teve como foco os espaços utilizados pelos catadores de recicláveis. Ao todo, três locais como esses foram inspecionados. “O objetivo principal é reduzir as infestação de Aedes aegypti e a transmissão de dengue”, pontua a coordenadora do Controle de Endemias, Mari Dalsasso.

BOLETIM

Os números do novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) são preocupantes, principalmente por conta de duas mortes confirmadas pela doença.

Somado a isso, do período de julho de 2019 até terça-feira (07), Cascavel registrou 1.396 casos positivos de dengue. Até semana passada, eram 1.142, ou seja, um aumento de 22%. Além disso, outros 2.314 casos estão em análise por serem considerados suspeitos e 1.211 foram descartados. Ao todo, são quase 5 mil notificações em todo o Município.