Coluna Esplanada do dia 24 de setembro de 2019

Sabatina

Embora não tenha declarado resistência à indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República, a bancada petista do Senado não vai poupá-lo amanhã na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Senadores vão questionar o subprocurador sobre o conteúdo das conversas atribuídas aos integrantes da força-tarefa da Lava Jato, em especial trechos relacionados à procuradora Thaméa Danelon. Ela é cotada para integrar a força-tarefa da operação na gestão de Aras. O partido já ingressou com notícia-crime no MP contra a procuradora por “conduta indevida” ao, supostamente, ter atuado como assistente do advogado Modesto Carvalhosa para minutar o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF.

A conta, doutor!

Na sabatina de Aras, senadores da oposição vão provocá-lo sobre sua afeição por questionar pagamentos de seus impostos municipais na Bahia.

Hein!?

O APP do Banco do Brasil tem solicitado a alguns correntistas acesso à lista de contatos de telefones. Não estranhe se receber um SMS…

Festa santa

Salvador espera mais de 100 mil pessoas – dentro e fora – na Arena Fonte Nova dia 20 de outubro para a missa de canonização de Irmã Dulce. Tem o kit abençoado a R$ 50.

Bomba no tanque!

Enquanto o Governo de Jair Bolsonaro se esforça para conter os preços abusivos dos combustíveis, a presidente do Sindcomb – sindicato que reúne os postos revendedores do município do Rio de Janeiro -, Cida Siuffo Schneider, dá de ombros. Ela vende a gasolina mais cara do Estado em um dos seus postos, na Urca. O preço do litro passa dos R$ 5.

Baixa militar

O governo federal bate cabeça. Enquanto o MEC lança campanha na TV incentivando a ampliação das escolas com o perfil militar, o comando da Aeronáutica vai encerrar sua operação na tradicional escola Brigadeiro Newton Braga, há mais de 50 anos na Ilha do Governador, no Rio. Deve passar para as mãos do governo estadual.

***Escolinha

É sério o movimento de renovação e preparo intelectual da nova geração política. O RenovaBR já selecionou e vai capacitar 157 alunos das regiões Norte e Centro-Oeste que desejam se candidatar a prefeito ou vereador ano que vem. E o principal: são de diferentes pensamentos ideológicos.

Linha editorial?

O novo dono do Diário de Pernambuco (jornal e rádios), Carlos Albuquerque, é amigo próximo de Luciano Bivar, presidente do PSL, partido de Bolsonaro.

***Risos e abraços

Adversário do senador Fernando Bezerra (MDB), alvo da PF, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), comemorou a ação durante agenda em Noronha.

É o rock!

Som na caixa e mãos ao alto. As companhias aéreas aproveitam o Rock in Rio e cobram caro as passagens para a capital do rock. Um trecho Brasília-Rio-Brasília mais barato no fim de semana saiu a R$ 2.400. Em outras datas o valor não passa de R$ 800.

A conta, doutora!

A deputada Christiane Yared (PL-PR) é alvo de processo movido por agência de comunicação de Brasília numa suposta dívida de R$ 300 mil, da sua campanha eleitoral de 2018. A ação é movida pela banca Alcoforado Advogados Associados. Haverá tentativa de acordo em audiência semana que vem.

Joelho no milho

A assessoria da deputada, conhecida pelo tom evangélico, informa estar ciente do processo e que analisa a ação. Mas jura que ela “não possui dívidas eleitorais”.

***Celulose

Cresce no Brasil a indústria de celulose, com plantio sustentável. Entre 2014 e 2018, foi inaugurada uma nova fábrica por ano, com investimentos de R$ 29 bilhões. Dados da Ibá – Indústria Brasileira de Árvores serão divulgados hoje na apresentação da nova sede em Brasília. À frente do conglomerado que reúne os maiores plantadores do País estão o ex-governador capixaba Paulo Hartung e Horácio Lafer Piva.