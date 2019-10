Cinco pessoas são denunciadas pelo MPPR por desvio de equipamentos oftalmológicos

Foto:MPPR Foz do Iguaçu

Foto:MPPR Foz do Iguaçu

Cinco pessoas, incluindo dois ex-agentes públicos de Foz do Iguaçu, foram denunciadas criminalmente e também acionadas por ato de improbidade administrativa por se apropriarem de equipamentos oftalmológicos doados ao Município, em prejuízo da população. As medidas judiciais foram apresentadas pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca.