Cesta básica reduz 1,91% em junho em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu – Pelo segundo mês consecutivo, o preço da cesta básica caiu em Foz do Iguaçu. De acordo com um levantamento do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da Unila, o IPC-Foz (Índice de Preços ao Consumidor), o valor reduziu 1,91% no mês de junho. A pesquisa, realizada a partir da coleta de preços de 94 produtos em 12 locais de compra do município, mostrou que o preço das frutas contribuiu para a queda no índice. Em média, as frutas estão 18,8% mais baratas em relação ao mês de maio.

Nas prateleiras dos supermercados de Foz do Iguaçu a laranja foi o produto que teve maior redução no período. A fruta cítrica, que está na época de colheita e tem baixa demanda com os dias mais frios, está 37,3% mais barata. O preço da maçã também recuou em 16,5%. “É provável que os preços continuem baixos, uma vez que a demanda não deve se intensificar nas próximas semanas”, explica o coordenador da pesquisa, professor Henrique Kawamura.

Por outro lado, o preço da batata aumentou 14,7% no último mês, por conta da menor oferta, consequência do fim da colheita em algumas regiões. Já os preços do tomate e da cenoura se mantiveram praticamente estáveis, com alta de 0,32% e 0,86%, respectivamente.

Com grande peso no orçamento familiar, o preço do leite e derivados reduziu, em média, 5,3%, com destaque para o leite UHT (-6,7%), o iogurte (- 4,7%), o leite em pó (- 4%) e o queijo (- 2,3%). A pesquisa também apontou que está 5,5% mais barato comprar cereais e leguminosas. O preço do feijão preto apresentou uma queda de 12,9% e o do feijão-carioca de 14,6%.

O preço das carnes, em geral, diminuiu cerca de 2,2%, com destaque para o acém (- 15,8%), o peito (- 8,2%) e o coxão mole (- 6,8%). Em compensação, o preço da paleta aumentou 4,5% e o do músculo 3,9%. Entre as aves e ovos, o preço do frango inteiro recuou 4,9% e o do frango em pedaços diminuiu 2,5%. Os ovos também estão 6,9% mais baratos.