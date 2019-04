Celepar inicia ações para se tornar provedora de Inteligência

Curitiba – A Celepar iniciou as ações para responder a missão nesta atual gestão, que é de contribuir para tornar o Paraná o Estado mais inovador do Brasil. “Já iniciamos esse caminho, com muito trabalho. Assinamos alguns termos de cooperação e participamos da missão do Governo do Paraná ao Vale do Silício”, destaca o presidente da companhia, Allan Costa.

Ele lembra que, com um corpo técnico qualificado, a Celepar experimentou grandes mudanças ao longo dos últimos anos, passando de empresa de processamento de dados para tecnologia da informação. “O novo salto passa por posicionar a companhia como uma provedora de Inteligência para todos os setores do governo e, principalmente, para a sociedade”, afirma Costa.

O presidente da Celepar acompanhou o governador Carlos Massa Ratinho Junior na viagem ao Vale do Silício, na Califórnia, na última semana de fevereiro. O objetivo foi conhecer o modelo de startups e empresas de tecnologia e facilitar a aproximação das empresas paranaenses com o polo mundial de inovação. A comitiva também abriu o diálogo para que um escritório do governo seja instalado na região. O Paraná vai ser o primeiro estado do Brasil a ter um escritório de representação no Vale do Silício.

Na mesma viagem, foi assinado um termo de cooperação com a Universidade Stanford e o Lemann Center for Entrepreneurship and Educational Innovation para o desenvolvimento de um programa para soluções em gestão pública. Esse termo prevê, ainda, um programa para a prospecção e análise de informações e dados para tomadas de decisão em políticas pública no Paraná.

Em encontro no Palácio Iguaçu, com a presença do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, foi assinado um protocolo de intenções nas áreas de ciência e tecnologia, segurança pública, agricultura, saúde, educação e reaproveitamento de água. Para a Celepar o acordo possibilita o desenvolvimento em conjunto com Israel de projetos de inovação e tecnologia.

Em março, o Paraná se transformou no primeiro estado a compor o órgão internacional Blockchain Research Institute, o mais relevante do mundo sobre essa tecnologia. O Blockchain é um banco de dados onde ficam armazenadas todas as informações sobre as transações com a moeda digital Bitcoins. A tecnologia está transformando a forma como negócios e governos se estruturam.

O presidente da Celepar, Allan Costa, destaca a importância desse acordo: “O Paraná será o ponto focal no Brasil e na América do Sul. Somos pioneiros no Brasil a fechar esse acordo, quebrando paradigmas, colocando todos os órgãos do governo para conversar e vamos colocar a Celepar em um novo patamar, assumindo o protagonismo em tudo que se relaciona a inovação”, diz.

O acordo firmado em conjunto com a APD (Agência Paraná de Desenvolvimento), sem custos para o governo vai promover uma transparência maior nas operações financeiras do Estado, no combate à corrupção e também servir de modelo para exportar essa tecnologia com uso no serviço público para outros estados.