Cascavel bate recorde na liberação de alvarás nos últimos três anos

O Município de Cascavel bateu mais um recorde, desta vez no ranking de abertura de novas empresas. Nos últimos três anos, a média mensal de liberação de alvarás cresceu 44%, passando de 271 novos processos no período 2014 a 2016, para 391 novos alvarás emitidos entre 2017 e 2019, percentuais considerados extremamente positivos se considerado o atual cenário nacional de economia estagnada. Quando se compara o volume de renovações e alterações cadastrais, a média mensal é ainda mais significativa, com 678 processos, o que corresponde a um crescimento de 198% na atual administração no comparativo com a gestão anterior.

O balanço foi apresentado na tarde desta terça-feira(14) pelo secretário de Finanças, Renato Segalla, que atribui o desempenho do setor a uma soma de fatores que começa na “gestão transparente e comprometida do prefeito Paranhos, que faz de nossa cidade líder também na geração de emprego e renda”.

No paralelo com os três últimos anos da administração anterior, são 4.311 novas empresas a mais em nossa cidade, o que corresponde a 1.437 alvarás novos por ano, ou seja, uma média de 119 ao mês. Foram cadastradas no setor de alvará 14.102 novas inscrições de empresas nos três primeiros anos da atual gestão, contra 9.791 entre 2014/2016, conforme o quadro abaixo. No que se refere a inscrições alteradas ou renovadas, o número é ainda mais expressivo: 24.436 no atual período, contra 8.185 na administração anterior.

“A partir da visão moderna do prefeito Paranhos foi possível implantar na nossa cidade um ambiente favorável à abertura de novas empresas e, também, à viabilização das que já estavam com CNPJ emitido, identificando na atividade empresarial a geração de novos empregos e, consequentemente, de novos impostos, movimentando a economia local”, avalia Segalla.

O Município criou novas ferramentas para que micros, pequenos, médios e grandes empresários possam se manter no mercado, desburocratizando a gestão. “Entendemos que o acesso a um ambiente favorável passa primeiro por uma gestão transparente e participativa, com o envolvimento de entidades representativas, por isso contamos com a Acic, a Amic, o Sincovel, o CRC e outras importantes que trouxeram ideias, sugestões, propostas de inovação e de modernização que foram implementadas pela administração, dentre elas o próprio Alvará Online [lançado em 2018] que foi sucesso absoluto com a redução significativa de tempo para emissão do documento sem a presença física na Prefeitura”, lembrou o secretário de Finanças.

Outra ação importante foi remanejar para o piso térreo do Paço Municipal o setor de Alvará, instalando-o ao lado da Sala do Empresário, facilitando assim o acesso do empreendedor ao atendimento presencial. “Também implantamos uma estratégia de trabalho diferenciada para dar vazão aos procedimentos e ao atendimento para agilizar processos”, acrescentou o secretário, lembrando que “tudo isso é fruto e reflexo de credibilidade do governo municipal, que está focado em potencializar a vocação de Cascavel em atrair e gerar novos investimentos”.