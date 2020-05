Demissões disparam; Confira quanto cada município do oeste demitiu e contratou durante a pandemia

Toledo – Os impactos na economia decorrentes da crise provocada pela pandemia de covid-19 se refletem nos empregos. No Brasil, em março e abril foram fechadas 1,1 milhão de vagas com carteira assinada, das quais 860.503 apenas em abril. É o pior resultado para meses de abril desde o início da série histórica (1992), ou seja, a maior demissão registrada para esse mês em 29 anos. Os dados são do “novo” Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que foi divulgado pela primeira vez no ano.

Na região oeste, apenas sete dos 50 municípios tiveram saldo positivo em abril. No acumulado do quadrimestre, 24 fecharam com saldo negativo.

Em abril, a região fechou 5.784 vagas de emprego formal, com 13.153 demissões e 7.369 admissões. Apesar disso, no quadrimestre o saldo é positivo em 27 novas contratações.

Contrastes

Alguns contrastes na região chamam a atenção. Enquanto Foz do Iguaçu amarga um cenário cruel, com 3.757 carteiras baixadas, Matelândia e Toledo fecharam o quadrimestre com aumento na geração de empregos: 1.299 e 1.274, respectivamente.

A maior cidade da região, Cascavel perdeu 2.048 empregos formais em abril, mas fechou o quadrimestre com saldo de 20 novas contratações.

País tem pior cenário da história

Apesar do corte de 1,1 milhão de trabalhadores durante a pandemia, no quadrimestre, o saldo negativo nacional é um pouco menor: 763.232 vagas fechadas. Isso porque nos dois primeiros meses do ano o Brasil havia gerado novos postos de trabalho: em fevereiro, 224.818; e em janeiro, 113.155.

Até 26 de maio, 8,154 milhões de trabalhadores foram atingidos com medidas como suspensão do contrato ou redução do salário e jornada.

Apenas três das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo no primeiro quadrimestre do ano. O Paraná fechou 13.277 postos de trabalho em março e 55.008 em abril. No ano (janeiro-abril), o saldo ficou em -22.424.

No Estado, a queda maior em abril foi puxada por serviços, com o fechamento de 20.982 vagas, seguido por comércio (14.384) e indústria (13.921).