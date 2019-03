Carnês de IPTU e taxas já disponíveis online

A Secretaria de Finanças disponibilizou ontem (12), no Portal da Prefeitura de Cascavel/Portal do Cidadão – por meio do endereço cascavel.atende.net -, o acesso online aos carnês do IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa de proteção a desastres referentes ao exercício 2019 para consultas, emissão da guia e pagamento.

Basta o contribuinte acessar o banner IPTU 2019 no portal na internet e informar o cadastro imobiliário ou CPF/CNPJ. A partir disso as guias estarão disponíveis para pagamento à vista ou parceladas. Os carnês físicos também serão entregues nos endereços dos contribuintes nos próximos dias.

O pagamento à vista do IPTU terá 10% de desconto até a data de vencimento da parcela única.

Para contribuintes com iniciais do nome das letras “A até K” o primeiro vencimento é 10 de abril (pagamento à vista ou primeira parcela) e para os demais contribuintes, o vencimento é dia 12 de abril.