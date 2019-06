Capes corta bolsas; Paraná anuncia novas

Curitiba – Estudantes e pesquisadores das universidades e institutos de pesquisa do Paraná serão beneficiados a partir dos próximos dias com 2,9 mil bolsas de pesquisa e extensão. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nessa terça-feira (4) em cerimônia no Palácio Iguaçu o lançamento das chamadas públicas para esses programas. O investimento total é de R$ 13,9 milhões.

Os projetos contemplados são os Programas de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibit), Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária (Pibis) e Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Pibex).

Segundo o governador, o fomento à formação de pesquisadores contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado. “A Academia precisa ajudar o setor produtivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas e preparar a nova geração para o futuro. Essas bolsas atingem os alunos, mas também os pesquisadores, cientistas, mestres e doutores para ampliar nosso capital de conhecimento. Queremos construir esse ativo intelectual”, afirmou.

Contramão

O anúncio do governo paranaense ocorre no mesmo dia em que a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) anunciou o bloqueio de mais 2.724 bolsas de mestrado e doutorado no País. O órgão, ligado ao MEC (Ministério da Educação), diz que o congelamento é necessário em função do contingenciamento de R$ 7,4 bilhões do orçamento da pasta.

O bloqueio não afeta quem atualmente recebe o benefício. Serão congeladas bolsas que estavam previstas para os programas de pós-graduação para 2019 – a maioria dela estava com processo seletivo em andamento para preenchê-las.

No mês passado, a Capes já havia anunciado o corte de 3.500 bolsas. Com o novo anúncio, já são 6.198 bolsas de pesquisa a menos em 2019.

Foram congeladas 2.331 bolsas de mestrado, 335 de doutorado e 58 de pós-doutorado, totalizando 2.724 bolsas.

Por sua vez, Ratinho disse que os recursos das bolsas são importantes diante do cenário nacional de contingenciamento para mostrar que o Paraná continua apostando na formação dos seus cidadãos. “A discussão nacional é importante, é preciso identificar onde há exagero, mas a ideia é construir pontes, o radicalismo de ambas as partes não é sadio. O mundo já não discute mais isso. É o que temos sugerido aos atores do sistema educacional brasileiro, das autoridades aos que estão na linha de frente. O Paraná dá exemplo de boas soluções na educação”, acrescentou o governador.