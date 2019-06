Campanha do Agasalho faz distribuição de donativos a famílias rondonenses na próxima semana

Na próxima semana, entre os dias 02 e 05 de julho, a Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon iniciará a distribuição dos donativos arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2019. Num primeiro momento, a entrega acontecerá na sede do Provopar, localizado na esquina da rua Sergipe com a 7 de Setembro. O horário de atendimento será das 7h45 às 16h, sem fechar para o almoço.

A secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber, recomenda aos interessados em buscarem peças de roupas, que levem sacolas.

Nos locais de entrega de donativos há opções em agasalhos, cobertores, calçados e demais artigos com peças para todas as idades e gostos.

Nos distritos rondonenses, a programação de entrega dos donativos será divulgada em breve.