Campanha Declare Certo será no dia 12 de abril

Cascavel – Contribuintes receberão orientação gratuita, em praça pública, sobre o correto preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Trata-se da tradicional campanha Declare Certo, do Sescap-PR, que já tem data marcada. Será realizada no dia 12 de abril, em Curitiba, e nas nove cidades nas quais a entidade possui escritórios regionais: Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Pato Branco, Toledo e Umuarama.

Naquela sexta-feira, empresários e profissionais contábeis deixam seus escritórios para trabalhar de forma voluntária prestando orientações gratuitas sobre a correta forma de preenchimento da DIRPF (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física). Além disso, os profissionais orientam a população sobre como fazer a destinação de parte do imposto devido ao FIA (Fundo para a Infância e Adolescência).

“Em 16 anos de campanha, mais de 16 mil contribuintes foram orientados pelos profissionais contábeis e com isso nossa entidade destaca ainda mais a importância do papel dos profissionais contábeis na sociedade. Apesar de que a Receita Federal tem facilitado a vida dos contribuintes, tornando o preenchimento da declaração cada vez mais acessíveis, os contribuintes sempre têm dúvidas sobre as mudanças específicas e questões tributárias. Eles sentem-se mais seguro quando são orientados por profissionais da área”, afirma o presidente do Sescap-PR, Alceu Dal Bosco.

Declare Certo!

O Declare Certo! é uma ação desenvolvida pelo Sescap-PR desde 2004. Em 2009, a campanha extrapolou as fronteiras do Paraná e foi realizada em Blumenau (SC). A partir daquele ano começou a ser realizada pelos sindicatos filiados ao Sistema Fenacon de outros estados e hoje está presente em mais de 50 cidades brasileiras.

Confira os endereços e horários de atendimento:

*Arapongas: das 9h às 17h, na Praça da Igreja Matriz

*Cascavel: das 9h às 17h, no Calçadão da Avenida Brasil (Travessa Padre Champagnat) – Centro

*Curitiba: das 9h às 17h, na Boca Maldita – Centro

*Francisco Beltrão: das 9h às 17h, na Praça Central

*Foz do Iguaçu: das 14h às 20h, no Cataratas JL Shopping (Av. Costa e Silva, 185 – Centro)

*Guarapuava (duas datas): 12 de abril: das 9h às 17h, no Calçadão da Rua XV de novembro (em frente ao Clube Guaíra) – Centro // 13 de abril: das 13h às 17h, no Shopping Cidade dos Lagos.

*Maringá: das 9h às 17h, na Avenida Getúlio Vargas (entre as ruas Santos Dumont e Neo Alves Martins – em frente ao Banco Bradesco).

*Pato Branco: das 9h às 17h, na Praça Presidente Vargas (Rua Guarani – em frente à agência da Caixa Econômica Federal)

*Toledo: das 9h às 17h, no Calçadão do Lago Municipal (em frente ao Shopping Panambi)

*Umuarama: das 9h às 13h, na Avenida Rio Branco, 3.717 (em frente à prefeitura).