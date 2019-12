Brasil tem 2ª maior concentração de renda do mundo, diz ONU

São Paulo – A concentração da renda no Brasil continua sendo uma das mais altas do mundo, conforme o RDH (Relatório de Desenvolvimento Humano) da ONU (Organização das Nações Unidas), divulgado nessa segunda-feira (9). O Brasil está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua população, atrás apenas do Catar, quando analisados o 1% mais rico.

No Brasil, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do País – no Catar essa proporção é de 29%. Ou seja, quase um terço da renda está nas mãos deles. Os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total.

Em terceiro lugar está o Chile, com 23,7% de concentração da renda total nas mãos da parcela 1% mais rica da população. Entre outros vizinhos do Brasil, no “top 20” está também a Colômbia, com 20,5%.

Os Estados Unidos e a Rússia concentram 20,2% da renda total nas mãos dos mais ricos.

Organizado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o documento considera uma série de índices, e não apenas a distribuição de renda, para chegar ao conceito de desigualdade social.

Nos Brics

O Brasil é o país com maior concentração de renda quando comparado com os países do grupo de países em desenvolvimento dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). A Índia tem 21,3% da renda total nas mãos dos 1% mais ricos; a Rússia 20,2%; a África do Sul, 19,2%; e a China, 13,9%.

Ranking do IDH

O Brasil caiu uma posição e ficou em 79ª no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Medido anualmente, o IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvido o país – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado.

Na classificação da ONU, o Brasil está no grupo dos que têm alto desenvolvimento humano. A escala classifica os países analisados com IDH muito alto, alto, médio e baixo.