Bolsonaro segura reajuste anual para dar 13º no Bolsa Família

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deixará de reajustar os valores do Bolsa Família neste ano para poder cumprir a promessa feita na campanha eleitoral de criar um 13º salário para esses beneficiários.

A informação foi dada pelo ministro Osmar Terra (Cidadania) na terça-feira (9). O 13º do Bolsa Família deve ser anunciado nesta quinta-feira (11) por Bolsonaro e significará um valor adicional de R$ 2,5 bilhões no programa. Na prática, ele substituirá a elevação do valor do benefício em 2019. “Este ano, o reajuste é o 13º salário, que é 8,5% ao ano”, disse Terra, que participou de painel na 12ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Para 2020, o reajuste também é uma incerteza. “Vamos pensar, vamos ver como se comporta a economia. Se sair a nova Previdência, vamos dar um aumento bom. Se não sair, temos que manter pelo menos o que tem.”

O ministro afirmou que, com o salário adicional, o Bolsa Família terá o “maior poder aquisitivo” de sua história. “Nós tivemos em 2014 e 2015 mais de 10% ao ano de inflação [a taxa foi de 6,41% em 2014 e de 10,67% em 2015], agora nós estamos falando de inflação de 2%, 3%, há três ou quatro anos [ela esteve nesse patamar em 2017 e 2018]. É muito favorável para melhorar o poder aquisitivo”, afirmou.

Segundo o ministro, o dinheiro para pagar o 13º salário sairá dos pentes-finos que o governo tem feito para identificar eventuais fraudes em programas. “Em 2016 e 2017, no governo anterior, fizemos um pente-fino no auxílio-doença que culminou com uma economia, em 2018, de R$ 15 bilhões”, disse. “Tínhamos 1,8 milhão de pessoas que estavam recebendo auxílio-doença sem fazer nenhuma perícia médica, nenhum controle, há mais de dez anos.”

Terra afirmou que as famílias beneficiárias do programa receberão o dinheiro em duas parcelas no fim do ano. “Não temos forma técnica e burocrática de fazer antes. O ideal era até fazer um pouco antes, mas não vamos conseguir.”