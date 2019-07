Boletim semanal da dengue confirma morte na região Oeste

O boletim epidemiológico semanal da dengue publicado nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma a morte de mais uma pessoa por dengue na região oeste. Desta vez, foi uma mulher residente em Medianeira, área da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu.

Ela tinha 86 anos, com quadro de hipertensão, que evoluiu com arritmia cardíaca grave. O óbito ocorreu em 20 de abril, mas a causa da morte estava sendo em investigada.

BOLETIM – O informativo aponta 895 novos casos confirmados da doença no Paraná. O número diminuiu em relação aos boletins divulgados nos últimos dois meses, período em que foram registrados semanalmente mais de mil novos casos.

“No inverno existe uma redução da circulação viral, mas não podemos nos descuidar. É neste momento que devemos redobrar a atenção quanto às medidas preventivas da dengue, eliminando os criadouros do mosquito”, afirma Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental da secretaria.

O Paraná totaliza 21.391 casos de dengue confirmados. São dados contabilizados a partir da primeira semana de agosto de 2018. As 22 Regionais de Saúde apresentam casos autóctones de dengue, o que significa que as pessoas contraíram a doença na cidade de residência.

Hoje são 91 municípios considerados em epidemia da doença. Na semana anterior eram 89. Entraram para esta relação as cidades de Itaguajé, na região Noroeste, e Assaí, no Norte.

A incidência da dengue no Estado é de 187,28 casos por 100 mil habitantes, considerada situação de Alerta de Epidemia pelo Ministério de Saúde (100 a 299,99 casos/100 mil habitantes).

PREVENÇÃO – “Cerca de 77,2% dos focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chinkungunya e zika vírus, estão nos quintais das residências, terrenos baldios e imóveis comerciais”, destaca a coordenadora da secretaria estadual da saúde “É preciso aproveitar o período do frio para a acabar com os focos, que normalmente estão em locais que acumulam água parada”, ressalta.