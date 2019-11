Black Friday: Foz e Cascavel podem faturar R$ 11 milhões

Cascavel – O faturamento do Paraná durante o período do Black Friday deve ultrapassar os R$ 205 milhões este ano, representando 16% do faturamento total nacional. Cascavel e Foz do Iguaçu devem movimentar juntas mais de R$ 11 milhões.

O Black Friday (a última sexta-feira do mês de novembro) já se consolidou como o dia mais importante para o comércio eletrônico nacional e tem a expectativa de superar os R$ 3,15 bilhões no Brasil, com uma movimentação recorde em 2019.

Esse faturamento significa um aumento de 21% em comparação com o ano passado, segundo estimativa de dados gerados a partir do histórico das edições anteriores e com base no tráfego do site oficial do evento: www.blackfriday.com.br.

A Região Sudeste continua sendo a responsável pelo maior faturamento em números absolutos do Black Friday, com 59% do total do evento. Seguida por Sul (16%), Nordeste (14%), Centro Oeste (8%), e Norte (3%).

Os produtos que possuem maior intenção de compra para 2019 seguem o perfil já consolidado pelo evento: aqueles de maior valor agregado e de desejo. Destaque para smartphones (37%), eletrodomésticos (36%), televisores (29%), informática (24%) e móveis e decoração (22%).