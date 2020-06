BC anuncia medida que pode liberar até R$ 55,8 bi em crédito a empresas menores

Brasília – O BC (Banco Central) anunciou nessa terça (23) que vai facilitar o empréstimo para empresas com faturamento anual de até R$ 50 milhões. A medida tem potencial de liberação de R$ 55,8 bilhões.

A nova medida vale apenas para o financiamento de capital de giro contratado de 29 de junho até 31 de dezembro deste ano. A medida deve atingir de microempresas até as de porte médio.

O BC fez uma alteração nas regras para facilitar os empréstimos. As instituições financeiras poderão deduzir o valor do crédito do total que são obrigadas a deixar retido no BC e que, portanto, não está disponível para financiamentos.

O compulsório é uma parte dos recursos que os bancos são obrigados a manter em reservas. Normalmente, essas instituições não têm acesso a esses recursos.

Em nota, o BC avaliou que as medidas de crédito estão funcionando durante a crise, mas as empresas de menor porte têm encontrado dificuldades. “Embora as medidas já adotadas tenham sido efetivas em prover liquidez para o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e promover o regular funcionamento dos mercados, as empresas de menor porte continuam encontrando dificuldades no acesso a linhas de crédito que as possibilitem atravessar esse momento de incertezas”.

Com o objetivo de incentivar que os bancos emprestem esses recursos, o BC também retirou parte da remuneração do compulsório de poupança. Assim, se o banco não atingir níveis mínimos de aplicação em crédito, não terá o capital remunerado.