Avião com mais de 100 pessoas a bordo cai no Paquistão, confira as imagens

Um avião da Pakistan International Airlines (PIA) caiu em Karachi, no Paquistão, nesta sexta-feira (22). A aeronave tinha decolado de Lahore com 99 passageiros e 7 tripulantes, informaram autoridades da aviação paquistanesa.

De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do país, o voo estava prestes a pousar em Karachi quando caiu. A imprensa local informa que o avião perdeu contato com a torre de comunicação um minuto antes de quando deveria aterrissar. O piloto teria informado que estava enfrentando problemas técnicos.

Soldados acessaram o local do acidente e estão trabalhando no resgate. Vídeos postados nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça e partes da aeronave, modelo Airbus A320, que parece ter caído em uma área residencial.

Os voos foram restabelecidos no Paquistão há apenas uma semana, depois de dois meses de paralisação devido à pandemia de coronavírus.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, disse que estava chocado e triste com o acidente. “Estou em contato com o CEO da PIA, Arshad Malik, que partiu para Karachi, e com as equipes de resgate e socorro no local, pois essa é a prioridade agora. Um inquérito imediato será instituído. Orações e condolências para as famílias dos falecidos”, tuitou.