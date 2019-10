Atendimento dos Correios em Rio do Salto volta ao normal na próxima semana

Reunião realizada na manhã desta segunda-feira (28), entre o presidente da Fundetec/Agrotec, Alcione Gomes, o gerente regional de Atendimento e Vendas dos Correios, Aruanan Barreto Nunes, e o gerente de Distribuição Externa dos Correios, José Marcos Pereira, definiu a retomada dos serviços dos Correios no Distrito de Rio Salto já para a próxima semana.

De acordo com Aruanan Barretos Nunes, os trabalhos tiveram uma interrupção temporária diante de reformulações internas dos Correios e que foram equacionadas nos últimos dias. “O novo termo de convênio já está tramitando e, na próxima semana, todos os serviços que já existiam serão retomados normalmente”, disse o gerente regional de Atendimento e Vendas dos Correios.

Além da retomada dos serviços, os Correios também já trabalham na instalação de uma “Caixa Postal Comunitária” que agilizará ainda mais as correspondências para a comunidade de Rio do Salto. “Dialogamos e conseguimos restabelecer os serviços e ainda trazer uma benefício a mais para a comunidade do distrito”, completou Alcione Gomes.