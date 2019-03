Atenção: você pode ficar sem água!

A Sanepar informa que serão executados serviços de limpeza e manutenção periódicas e preventivas nos reservatórios da Rua Rio Grande do Sul, no Centro de Cascavel, neste domingo (24). Os trabalhos começam às 4h de e devem se estender até as 7h. Durante esse período pode ocorrer falta de água nas regiões dos Bairros Centro, Country, Região do Lago, Vila Militar, parte alta do Neva, Parque São Paulo, Ciro Nardi e parte do Cancelli. A previsão é de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 10h e será de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de chuva, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

E, na segunda-feira (25), a Sanepar fará interligação de redes de distribuição de água. Os trabalhos serão feitos nas Ruas Ouro Verde, Adolfo Garcia e Rio Tefé a partir das 13h30. A interligação dessas redes pode interromper o abastecimento na região do Bairro Brasmadeira. O abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 20h e será de forma gradativa.

A orientação é evitar desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.