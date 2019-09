Apresentações abrem Semana Cívica em Toledo

As celebrações comemorativas ao Dia da Independência do Brasil começaram com a abertura da Semana Cívica no domingo (1º), em frente ao Paço Municipal.

A Semana Cívica teve início com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Toledo. O evento teve a presença do prefeito Lucio de Marchi, a juíza Luciana Lopes Beal Amaral, a vereadora Janice Salvador, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, secretários municipais, diretores e comunidade.

Nessa segunda-feira (2), uma apresentação de roda de capoeira realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer deu continuidade à programação que prossegue até o dia 7 de setembro. “Temos de celebrar e nos orgulhar de nossa amada Pátria Brasil”, destacou o prefeito.

“A Semana é um momento de reflexão sobre nossa ação enquanto cidadão brasileiro. Precisamos pensar sobre quais as ações, os nossos projetos, aquilo que tem planejando pensando na coletividade, de modo que podemos buscar estratégias, procedimentos, encaminhamentos, para que de fato, possamos ter uma nação unida, mais justiça e uma valorização de cada cidadão brasileiro”, afirma a Secretária de Educação Edna Heloisa Schaeffer do Amaral.

Neste ano, cada dia da semana cívica, terá uma Secretaria responsável para o hasteamento dos pavilhões realizado em frente ao Paço Municipal às 8h. São elas, Secretaria de Segurança e Trânsito, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria da Cultura, Secretaria da Assistência Social e Secretaria de Juventude. Essa programação segue até o Desfile 7 de Setembro encerrando a programação.

DESFILE

Entre os inscritos participarão quatro fanfarras, CMEIs, escolas, colégios, instituições particulares de ensino, as universidades da PUC, Faculdade Assis Gurgacz (FAG), UNIPAR, e Universidade Tecnológica Federal do Paraná, empresas e demais movimentos. A entrada será com a Fanfarra da Escola Bem-Me-Quer (APAE), seguindo com o 19° Batalhão da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança e Trânsito.