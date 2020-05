AO VIVO: Lançamento do Programa Acelera Foz

Nesta quarta-feira (13), Foz do Iguaçu dará um grande salto rumo ao crescimento ordenado e sustentável. Vem aí o Programa Acelera Foz, uma iniciativa que pretende colocar a cidade num novo patamar econômico e com inovação tecnológica, a partir de uma série de ações estruturantes que já está em andamento e preparando Foz do Iguaçu para uma nova realidade.

O Programa Acelera Foz é parte de um plano de retomada econômica e tem como coordenação estratégica: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).