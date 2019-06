Animais ganham bolo em comemoração aos 23 anos do Zoo Bosque Guarani

Os macacos pregos que vivem no Zoológico Bosque Guarani ganharam, nesta quinta-feira (6), um bolo a base de frutas, ração e fubá em comemoração aos 23 anos de funcionamento da unidade. A onça Teca também recebeu um presente, uma caixa surpresa com um bolo de carne.

A festa de aniversário contou com a presença de alunos da Escola Municipal Elenice Milhorança, que fizeram uma trilha monitorada pelo zoo. Tanto as crianças quanto os demais visitantes foram convidados para a festa no final do passeio, com direito a parabéns especial e bolo. A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e integra as ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Estamos antecipando o aniversário do zoo, que será em 9 de junho (domingo), quando comemoramos os 23 anos deste importante espaço da cidade. É um local importante para que toda a comunidade conheça e nos auxilie na preservação, porque temos aqui um importante espaço remanescente de mata atlântica, com árvores centenárias e muito importantes para a biodiversidade. É aqui também, que há 23 anos recebemos animais oriundos do trafico”, comentou a secretária Angela Meira.

Para ela, é essencial que a sociedade participe mais ativamente da preservação ambiental. “Precisamos cuidar mais deste espaço, justamente por ser um local gratuito a comunidade, para famílias e turistas. Estamos diariamente investindo na limpeza e no cuidado, melhorando cada vez mais a qualidade de vida dos animais”, afirmou.

O Bosque Guarani abriga hoje cerca de 150 animais silvestres da fauna nativa brasileira, entre eles cerca de 30 macacos das espécies Sagui de tufo preto, bugio, prego e mico leão da cara dourada.