Amop é homenageada pelo aniversário de 50 anos

Em sessão solene da Câmara de Vereadores de Cascavel realizada no dia 7 de junho, a Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) foi agraciada com uma homenagem pela passagem do aniversário de 50 anos. A proposição, uma Moção de Aplausos, foi aprovada por unanimidade de votos e é de autoria da vereadora Nadir Lovera (Avante).

Em 9 de junho de 1969, há exatos 50 anos, começava a saga dessa entidade municipalista, inicialmente criada para fortalecer a luta pelas necessidades mais básicas de seu povo. Hoje, a Amop continua sendo ferramenta indispensável para os 54 municípios dela associados.

Segundo Nadir Lovera, o municipalismo oestino realiza um trabalho extraordinário em áreas como planejamento e projetos e educação. “Ao homenagear os prefeitos que compõem a Amop, homenageamos toda a população da região Oeste do Paraná”, destacou a vereadora.

Presidida pelo vereador Roberto Parra (MDB), a sessão solene contou com a presença de outros prefeitos da região Oeste: Hélio Bruning, de Três Barras do Paraná (também segundo vice-presidente da Amop); Claudiomiro Dutra, de São Miguel do Iguaçu; Anderson Bento Maria, de Maripá; Odair Guerreiro, de Braganey, e Ailton Caieiro, de Tupãssi. E ainda: o deputado estadual Marcio Pacheco, o vice-prefeito de Pato Bragado, Dirceu Anderle e o presidente da Câmara de Vereadores de Itaipulândia, Viti Serena.

“A homenagem é mais do que merecida. A Amop vem cumprindo com destaque o seu papel de agregador das lideranças regionais e articuladora das políticas macro da região Oeste”, disse o presidente. “Há meio século, a Amop vem contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de uma região tão diversa, pujante e multifacetada como o Oeste do Paraná”, destacou.