Alerta: disparam os casos de Aids/HIV em homens jovens em Cascavel 

Em Cascavel, o maior número de casos de Aids está na população com idade entre 20 e 34 anos, que representam 47,4% dos casos e de 35 a 49, com 30,5%. Hoje, 36,6% dos casos registrados com HIV/Aids são mulheres e 63,4% são homens.

Das novas infecções registradas em 2016, 35% são de jovens de 15 a 24 anos, o grupo mais vulnerável de todos. Os heterossexuais representam 65,3% dos casos, desmentindo o estigma social, e os homossexuais, 23,1%, os bissexuais 7,5% e a transmissão vertical (de mãe para filho), 0,5%. Casos não informados representam 4,2%.

Foram registrados 129 novos casos de HIV e Aids em Cascavel neste ano.

Em Cascavel, o Cedip (Centro Especializado em Doenças Infecciosas e Parasitárias) presta assistência às pessoas que têm o diagnóstico de HIV, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis e infectologia geral e também realiza trabalhos de prevenção, com palestras e testes.

Enfrentamento

Para a coordenadora do Cedip, os principais desafios para o enfrentamento da epidemia HIV/Aids/IST é entender a questão como um problema de todos, trabalhar todas as formas de prevenção de infecções sexualmente transmissível sem tabu ou preconceito, fazer a informação chegar a adolescentes e jovens, que têm início precoce do uso de álcool, drogas e vida sexual com pouca percepção de risco, debater o assunto de forma clara e objetiva, campanhas de prevenção especialmente para população com maior vulnerabilidade e garantir que medidas adotadas de prevenção não sejam esquecidas.

Prevenção

A principal medida contra a transmissão de HIV no Brasil é o uso de preservativo (camisinha).

Onde fazer teste?

Os testes podem ser feitos no Cedip, às segundas, terças e quartas-feiras das 7h as 12h (orientação e testagem) e quinta, das 7h às 17h, e também nas unidades de saúde.

O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta Contra Aids e haverá teste rápido de HIV no Cedip de 2 a 6 de dezembro das 7h às 19h. De graça!

Informações:

Rua Cuiabá, 2.340 – Ciro Nardi

Fones: (45) 3902-1722 e 3392-6420

Email: cedip@cascavel.pr.gov.br