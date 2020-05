Agropar convoca associados para assembleia geral virtual

A Agropar (Cooperativa Agroindustrial do Médio Oeste do Paraná) convoca seus associados para assembleia-geral extraordinária que ocorrerá no dia 2 de junho, a partir das 13h. Por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus, o encontro será virtual, inclusive o voto. A cooperativa, com sede em Assis Chateaubriand, tem 637 cooperados aptos a votar. Confira a íntegra da convocação e os respectivos horários:

Assembleia Geral Extraordinária Digital Agropar

O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente e o Diretor Secretário da AGROPAR – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MÉDIO OESTE DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob n.º 00.718.713/0001-95, com sede nesta cidade e Comarca de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, à Avenida Sesquicentenário, n.º 118, Jardim América, nos termos do artigo 43-A da Lei 5.764/71, da IN nº 79 do DREI e estatuto social, CONVOCAM, todos os associados aptos a votar, atualmente em número de 637 (seiscentos e trinta e sete) cooperados, a participarem e votarem a distância, da Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 02 (dois) do mês de junho, de 2020 (dois mil e vinte), em primeira convocação, às 13h00, com a presença virtual mínima de 2/3 dos associados; em segunda convocação, às 14h00, com a presença virtual de metade mais um (um) dos associados, e em última convocação, às 15h00, com a presença virtual mínima de 10 (dez) associados.