Acidente com alunos do Senai de Curitiba deixa dois mortos e 15 feridos na BR-277

Duas pessoas morreram e outras 15 saíram feridas em uma colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus, na noite desta segunda-feira (28), na BR-277 em Guarapuava, região centro-sul do Paraná. O micro-ônibus transportava 23 estudantes e três professores do Senai, que haviam saído de Curitiba com destino a Foz do Iguaçu (PR) em uma excursão.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência por volta das 23h30.

Conforme a equipe da PRF que atendeu o acidente, por algum motivo ainda desconhecido, um caminhão Scania com placas de Navegantes (SC) invadiu a contramão em uma curva e atingiu a lateral esquerda do micro-ônibus com placas de Colombo (PR), que transitava no sentido contrário.

Os dois mortos eram passageiros do ônibus –um homem de 33 anos de idade e uma mulher de 22 anos, ambos estudantes. Único ocupante do caminhão, o motorista foi socorrido com lesões graves e encaminhado a um hospital de Guarapuava.

O motorista do micro-ônibus e 13 passageiros também sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais de Irati e Guarapuava.

Após o choque, o caminhão, que transportava frango congelado, tombou. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos das 23h50 até as 2h20.

Nota sobre acidente envolvendo alunos do Senai

O Sistema Fiep lamenta profundamente o acidente ocorrido na BR-277, próximo a Guarapuava, região Centro-Sul do Paraná, na noite desta segunda-feira (28), que vitimou dois estudantes e deixou vários feridos. O ônibus era ocupado por 23 alunos e três professores do curso técnico em Segurança do Trabalho da unidade do Portão do Senai, em Curitiba, que seguiam para Foz do Iguaçu para uma visita técnica. O Sistema Fiep informa que, desde que tomou conhecimento do fato, está prestando todo o apoio e solidariedade aos feridos e às famílias dos alunos e professores envolvidos no acidente.