Abrem amanhã as inscrições para casamento coletivo em Cascavel

Estão abertas a partir dessa quarta-feira (29), as inscrições para o Casamento coletivo em Cascavel.

O casamento será realizado no dia 17 de agosto, com benção ecumênica, que faz parte do tradicional Programa Justiça no Bairro-Sesc Cidadão, realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, Sistema Fecomércio, Sesc, Senac- Prefeitura Municipal e Cartórios de Registro Civil.

Os casais interessados precisam fazer as inscrições, que estarão abertas a partir de amanhã (29) antecipadamente, nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cascavel. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, para os casais que possuem certidão de registro civil em outros municípios, as inscrições vão até 12 de julho, para os que possuem certidão de registro civil lavrada em Cartórios de Cascavel as inscrições seguem até 26 de julho.

Para fazer a inscrição é necessário apresentar Carteira de Identidade ( RG) e CPF; Comprovante de renda (até 03 salários mínimos por casal); Comprovante de residência no nome ou declaração por escrito do proprietário do imóvel; Certidões de registro civil (emitidas a partir de janeiro de 2018 serão aceitas desde que estejam legíveis e sem rasura).

As inscrições podem ser feitas no:

CRAS Cancelli: Rua Ernesto Farina, 555 – Claudete. Tel: (45) 3902-2701,

CRAS Cascavel Velho: Rua Londres, 980 – Cascavel Velho. Tel: (45) 3902-1763

CRAS Central: Rua Curitiba, 1241 – Neva. Tel: (45) 3902-1759

CRAS CEU: Rua Caiçara, 401 – Santa Cruz. Tel: (45) 3902-1716

CRAS Interlagos: Rua Solidariedade, 733 – Interlagos. Tel: (45) 3902-1776

CRAS Morumbi: Rua Florencio Galafassi nº 20 Loteamento Campo Belo Tel: 3902-1482

CRAS Riviera: Rua Panamá, 4071 – Floresta. Tel: (45) 3321-2123

CRAS Periolo: Rua Jaraguá, 406 – Periolo. Tel: (45) 3902-1768

CRAS XIV de Novembro: Rua Romário Correia de Oliveira, 487 – XIV de Novembro. Tel: (45) 3902-1774