Operando uma colheitadeira em uma área de soja do Centro de Pesquisa da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) em Cascavel, o então ministro da Agricultura e Reforma Agrária abriu oficialmente a colheita da safra de verão no Estado do Paraná. Ele garantiu que não faltaria dinheiro para a comercialização do milho.