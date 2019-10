100 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Cascavel neste sábado (2)

Neste sábado (2) é celebrado o Dia de Finados. Em Cascavel, a expectativa da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) é de que 100 mil pessoas visitem os quatro cemitérios da zona urbana da cidade.

Nos cemitérios haverá a comercialização de flores e velas e 40 barracas já foram vendidas. Quem ainda tiver interesse em comercializar seus produtos em algum dos cemitérios deve ir até a sede da Acesc, R. do Rosário, 218 – Centro, Cascavel, até amanhã (1°) e retirar a licença. De acordo com o Superintendente da Acesc, Beto Guilherme, os preços de aluguel variam conforme o tamanho do espaço de cada barraca.