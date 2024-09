Stein joga na Neva por primeiro lugar

SELEÇÃO BRASILEIRA

Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal desembarcou em Tashkent, no Uzbequistão, para a disputa da Copa do Mundo. A competição será aberta no dia 14. Já nesta quinta-feira (5), a Seleção faz seu primeiro treino no país do Mundial.No dia seguinte, o Brasil começa a série de dois amistosos contra o Uzbequistão. O primeiro será na […]