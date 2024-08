Juan Izquierdo: morre jogador que teve mal súbito em jogo contra o São Paulo

ESPORTE

Atletismo em Foz do Iguaçu encerra os Jogos Paradesportivos do Paraná 2024

Foz do Iguaçu sediou no fim de semana (23 a 25) a etapa final dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Com a participação de mais de 700 atletas e técnicos de 45 municípios, o evento teve foco na modalidade do atletismo, encerrando a 12ª edição da competição. Os Jogos 2024 começaram em maio, em Londrina, quando […]