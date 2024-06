Com gol no fim, Brasil vence o México por 3 a 2

Defeito nos freios seguram Cléber Fonseca na F-Truck

Correndo em casa e estreando um Scania, Cleber Fonseca tinha boas expectativas para a 3ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. No entanto, problemas nos freios na segunda volta o pararam. Cleber explica que no treino classificatório teve o estouro da turbina e assim largou no fim do pelotão, […]