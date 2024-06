Em terceiro na classificação da categoria F-Truck, o vice-campeão do ano passado Duda Conci busca recuperação na classificação do campeonato na 4ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada domingo, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Duda está com 90 pontos, enquanto que o líder Márcio Rampon já soma 220. Ele diz que estar entre os primeiros colocados em Campo Grande é crucial em termos de campeonato. “Tivemos muitos problemas em Guaporé e Cascavel. Teremos um motor novo no nosso Ford e esperamos que não tenhamos quebras de novo. Sem quebras, temos condições de brigar pela vitória”, salienta Duda Conci, piloto de Cafelândia.