Horóscopo do dia 4 de junho

ÁRIES

Vale se importar mais com o que os outros pensam e fazer alguns ajustes, Áries. O dia é perfeito para se concentrar na vida profissional e encontrar maneiras de melhorar seus ganhos. No amor, é hora de pensar em coisas mais sérias. Cor: CINZA Palpites: 20, 54, 18

TOURO

Você fará o possível para se livrar da rotina… errado não tá, mas cuide das obrigações também. No trabalho, compartilhe sua experiência com os colegas e aprenda com eles. No amor, nada vai te abalar! Cor: MAGENTA Palpites: 18, 21, 45

GÊMEOS

O dia promete agito no bom sentido, bebê. Se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trabalho, vai tirar de letra! Pode ter boas novas com assunto que andava enrolado. No amor, sua seducência vai fazer estrago! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 23, 50, 49

CÂNCER

Se aproxime de quem é importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e melhore a convivência com os outros. Afinal, tudo o que pode ser feito em parceria têm mais chance de sucesso! No amor, vibes positivas tomam conta. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 44, 08

LEÃO

O dia pede um pouco mais de esforço e dedicação, cristalzinho. Talvez você sinta que está se sobrecarregando, mas não perca a fé que tudo se ajeita. A saúde pode se beneficiar de alguns cuidados. Tudo certo no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 22, 23

VIRGEM

A terça vai correr às mil maravilhas, e você conta com uma dose extra de simpatia para lidar com as pessoas. Ótimo momento para confiar na sorte e fazer uma fezinha, participar de um sorteio ou entrar em uma rifa. No amor, sinal de sintonia total. Cor: AZUL Palpites: 52, 43, 16

LIBRA

Assuntos familiares e do lar vão ocupar boa parte da sua atenção. Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades no trabalho, e pode se sentir inspirada a fazer algumas mudanças. No amor, vão rolar boas surpresas. Cor: MARROM Palpites: 08, 51, 17

ESCORPIÃO

Você vai se entender melhor com quem faz parte da sua rotina. Aproveite para conquistar o que deseja, tanto no trabalho quanto na vida pessoal! Mas é na vida amorosa que você tem tudo para brilhar hoje, meu cristalzinho escorpiano! Cor: VERMELHO Palpites: 10, 19, 43

SAGITÁRIO

Sua atenção foca que nem um raio laser nas finanças, sagita. O astral será mais do que favorável para correr atrás do que deseja. Mas olha lá: nada cai do céu, valeu? No amor, não deixe suas preocupações esfriarem a paixão. Cor: LARANJA Palpites: 55, 30, 12

CAPRICÓRNIO

A Lua te dá mais ânimo para cuidar de assuntos pessoais. Ótimo dia para focar em tarefas que dependem apenas do seu esforço. Com jeitinho, será mais fácil convencer os outros sobre as suas ideias. No amor, aposte em gestos românticos. Cor: ROSA Palpites: 47, 38, 09

AQUÁRIO

A terça pode começar com vontade de ficar no seu canto e descansar, bebê. Mas, se não puder, foque em tarefas mais sozinhas. Preste atenção no seu sexto sentido para não ser enganado. No amor, seu lado emocional fica em evidência. Cor: AMARELO Palpites: 54, 48, 30

PEIXES

Seu lado esperançoso e sonhador fica mais forte, Peixes. Veja o futuro de maneira mais otimista, e pode até elevar um pouco as suas expectativas. Mas não se esqueça que é preciso ação também, viu? No amor, aposte no diálogo. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 59, 49, 40

MENSAGEM DO DIA

O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão.

Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato.

O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação.

Provérbios 28:1-3