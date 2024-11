Horóscopo do dia 28 de novembro

Se depender da Lua, que brilha em Escorpião, você começa o dia mais comunicativo: tire proveito disso para brilhar no serviço! Mas as estrelas avisam que o bate–papo e as conversinhas podem virar um problema e atrapalhar a sua concentração nas tarefas. O amor segue protegido. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 51, 08

O céu promete dar uma ajuda extra hoje! Aproveite para cuidar de alguns assuntos práticos, assim os resultados vão aparecer rapidinho. Mas há sinal de tensão, ainda mais se a família ficar palpitando na sua vida ou se quiser ter tudo do seu jeito. No amor, só controle o ciúme. Cor: CREME Palpites: 51, 53, 15

A Lua chega ao seu paraíso astral e promete as melhores vibes para o dia correr bem. Aproveite o momento para correr atrás do que deseja! Mas nem tudo é perfeito, e você pode sair no prejuízo se não cuidar melhor da sua grana. Não deixe que o ciúme atrapalhe o amor. Cor: ROXO Palpites: 57, 27, 39

Com a chegada da Lua à Escorpião, você vai ter mais pique para lidar com as pessoas e cooperar com os colegas em busca de objetivos comuns. Mas não baixe a guarda no trabalho, nem deixe assuntos familiares de lado. No amor, fica fácil manter a vibe paz e amor se controlar o ciúme. Cor: CINZA Palpites: 50, 40, 32

Pode se preparar para algumas surpresas! A Lua entra em Escorpião e avisa que você vai precisar de jogo de cintura para dar conta das mudanças. Mantenha a calma, ouça o seu sexto sentido e tudo vai se resolver no final das contas. No amor, controle seu temperamento. Cor: AZUL Palpites: 38, 47, 34

LIBRA

Você conta com excelentes energias na área financeira, Libra. Aproveite para organizar as contas e correr atrás das suas ideias mais lucrativas. Mas foque no que é importante, e fuja do prejuízo! Com tanta coisa acontecendo, talvez a vida amorosa não receba a atenção que merece. Cor: LILÁS Palpites: 41, 13, 22

ESCORPIÃO

A chegada da Lua ao seu signo promete muita disposição para você cuidar de qualquer coisa que pintar pela frente.Foque nas tarefas que são prioridade, já que você terá mais facilidade para manter o foco nas suas metas pessoais. No amor, só pegue leve nas críticas. Cor: LILÁS Palpites: 20, 07, 16

SAGITÁRIO

A Lua chega ao seu inferno astral e você pode ficar com energia baixa. Priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Vale seguir a sua intuição para driblar ciladas. Reserve um tempo para ficar no seu canto, descansar e repor as energias. No amor, evite confusão à toa. Cor: VIOLETA Palpites: 14, 58, 05

CAPRICÓRNIO

A Lua brilha em Escorpião nesta quinta, e envia as melhores energias para você correr atrás das suas ideias e dos seus sonhos!Porém, há sinal de tensão nos relacionamentos. Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! O amor fica protegido.Cor: AZUL-CLARO Palpites: 38, 27, 36

AQUÁRIO

As estrelas avisam que a maior parte da sua atenção vai pro trabalho. Aproveite qualquer oportunidade de avançar na vida profissional. A Lua entra em Escorpião e turbina suas ambições, mas será preciso colocar as mãos na massa! No amor, cuidado com críticas e cobranças. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 07, 11, 47

PEIXES

A Lua escorpiana destaca sua curiosidade e capacidade de aprender. Tanto os estudos quanto o seu espírito de equipe vão sair ganhando! Mas sua atenção fica mais dispersa, e será um desafio e tanto manter o foco nas tarefas. O amor ganha um ar mais descontraído. Cor: BEGE Palpites: 51, 23, 14