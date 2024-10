Horóscopo do dia 1º de outubro

ÁRIES

Seu espírito de liderança estará ainda mais evidente hoje. Se abusar do seu lado autoritário, pode afastar importantes aliados. Pode se interessar por pessoas equilibradas, sensatas e envolventes.

TOURO

Você deve até se policiar para não assumir tarefas demais e se sobrecarregar. Pense no seu bem-estar, observe os sinais do seu corpo e respeite os seus limites. No amor, boa sintonia com um colega pode despertar novos sentimentos e abrir caminho para um romance.

GÊMEOS

Trabalhar em parceria será uma boa opção: busque aliados para colocar em prática os seus planos para o futuro. Além disso, o céu indica muita sorte em jogos e sorteios. Sua popularidade vai aumentar e pode se surpreender com vários crushs interessados em você.

CÂNCER

A Lua aumenta sua ambição e sua disposição para correr atrás dos seus objetivos. Dia produtivo para quem trabalha em casa e, também, para quem quer resgatar um antigo projeto que ficou esquecido no fundo da gaveta. Seu coração pode balançar ao rever um ex: avalie se vale a pena passar vontade ou passar nervoso em 24 vezes no crédito mais tarde.

LEÃO

Siga o exemplo e os ensinamentos de pessoas sábias e bem-sucedidas para progredir no emprego. Aliás, este é um bom momento para iniciar cursos e fazer contatos importantes para o seu crescimento pessoal e profissional.

VIRGEM

A Lua na Casa 8 reforça esta tendência e avisa que o dinheiro pode vir de onde você menos espera, talvez até uma herança ou uma bonificação por algo que fez recentemente. No amor vai ser fácil atrair e envolver quem deseja.

LIBRA

A Lua vai estimular a cooperação e o trabalho em equipe. Também indica um bom momento para firmar uma sociedade com alguém de confiança. A dica é somar forças com os colegas para atingir os objetivos em comum. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com mais intensidade.