Horóscopo do dia 19 de junho

ÁRIES

Apesar do dia começar animado, as finanças pedem mais cuidado. Ainda bem que continua recebendo uma dose extra de sorte! Assuntos de casa também entram no seu radar, e vai encontrar segurança na companhia da família! No amor, tudo numa boa. Cor: MARROM Palpites: 33, 17, 53

TOURO

Você vai mostrar seu lado prático no serviço! Mas talvez não seja tão fácil conseguir paz para focar, já que o astral pode pesar com alguém da família. Ainda bem que o Sol indo para Câncer traz vibrações mais positivas. No amor, fortaleça os dados. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 19, 34

GÊMEOS

Você segue dando um show em tudo o que envolve comunicação. Mas nada é perfeito, então fique ligada e fuja de armadilhas! Ainda bem que o Sol em Câncer envia energias positivas para as suas finanças. O amor também segue protegido. Cor: VERMELHO Palpites: 21, 57, 28

CÂNCER

Tem boas energias para as finanças, mas talvez tenha que agir com mais discrição. Também há risco de prejuízo se misturar amizade e dinheiro. Mas você ganha uma dose extra de energia com a chegada do Sol ao seu signo! No amor, tenha paciência. Cor: BRANCO Palpites: 45, 11, 29

LEÃO

A Lua reforça suas qualidades, bebê! Mas se ficar se impondo aos outros, vai caçar encrenca, tá? A boa notícia é que os astros enviam excelentes energias para as amizades. No amor, diminua as críticas. Cor: AZUL Palpites: 54, 27, 12

VIRGEM

As estrelas te ajudam a avançar na vida profissional, mas terá que encontrar uma maneira discreta de conseguir reconhecimento. E com o Sol iluminando as suas esperanças, nada será capaz de atrapalhar seus avanços! No amor, cautela com impulsos. Cor: PRETO Palpites: 23, 40, 58

LIBRA

Você começa o dia com as melhores vibes pra sair da rotina. Mas mantenha os pés no chão para não embarcar numa furada, tá? As amizades também enfrentam alguns perrengues, mas logo voltam às boas. No amor, a sintonia fica mais forte. Cor: AMARELO Palpites: 23, 51, 50

ESCORPIÃO

A convivência com os colegas passa por desafios, especialmente se estão disputando algo. Pois saiba que o trabalho duro é o caminho para o sucesso. Mas é o Sol em Câncer que envia as melhores energias, meu cristalzinho! O amor fica animado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 04, 32

SAGITÁRIO

Você não é fã da rotina, Sagita, e vai ser preciso redobrar o empenho para manter o foco. Pode pintar a chance de conhecer coisas diferentes. E com a entrada do Sol em Câncer, pode se preparar para mudanças profundas. No amor, mostre sua sensualidade. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 43, 47, 16

CAPRICÓRNIO

As obrigações de rotina podem surgir cedo, Caprica, mas talvez não lide muito bem com elas. O clima pode fechar, então bate na madeira! À tarde, porém, mudanças recebem as melhores vibes. O amor recebe boas energias. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 44, 33, 17

AQUÁRIO

O astral pode pesar e pode ficar complicado manter a harmonia com a família. Só não deixe que isso abale o seu humor, pois tudo melhora, tá? Mas é a vida profissional que ganha destaque! No amor, redobre a atenção com o ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 34, 18, 25

PEIXES

A comunicação no trabalho deve exigir cuidado redobrado, pois há sinal de problemas. Mas o Sol muda para o seu paraíso astral, e isso é tudo de bom! A sorte vai sorrir para os seus interesses, e o amor conta com vibes maravigolds. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 48, 21, 03