Horóscopo do dia 14 de maio

Áries

Faça um esforço para se entender melhor com os colegas no trabalho. Competição e rivalidade podem marcar a vida profissional. A atração física será seu trunfo para se dar bem na conquista. Romance iniciado agora ficará mais sério.

Touro

É hora de se dedicar mais no trabalho, já que pode ter dificuldade para manter a concentração o tempo todo nesta terça-feira. Melhor confiar apenas na sua dedicação e comprometimento. No amor, o clima promete ser agradável.

Gêmeos

O astral pode ficar um pouco tenso ao lidar com filhos. Aposte na diplomacia para melhorar o convívio com os colegas no trabalho. Cuide mais da saúde. Uma briga pode atrapalhar a relação.

Câncer

Você pode agir de maneira mais conservadora, especialmente no trabalho. É melhor evitar briga por causa de opiniões ultrapassadas. Você tem tudo para se destacar na paquera. Para quem já tem um par, é hora de sair da rotina.

Leão

No trabalho, redobre a atenção ao trocar informações com colegas – há risco de pintar mal-entendido. Lembranças podem vir à tona e até desempenhar papel importante na paquera!

Virgem

As finanças pedem mais cautela. O momento é favorável para rever o orçamento de casa e encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. O diálogo deixa a vida a dois ainda melhor. Para quem está na solteirice, pode pintar um contatinho.

Libra

Talvez seja preciso ceder para evitar atritos com familiares. Boas novas com grana – há chance de promoção ou de fechar bons negócios. Um lance passageiro pode animar a paquera. A dois, cuide com a desconfiança.

Escorpião

Vai se sair melhor agindo nos bastidores no serviço. Cuide da sua grana de maneira discreta. Terá mais disposição para ir atrás do que deseja, inclusive na paquera. Talvez um novo crush pode cruzar o seu caminho.

Sagitário

Os astros enviam boas energias para as finanças nesta terça-feira. A relação com os amigos está em alta, mas, se surgir a vontade de se isolar um pouco, vá em frente. Você e o par estarão em sintonia.

Capricórnio

No trabalho, confie em seus instintos e faça a sua parte, assim, poderá conquistar algo importante. Se procura um emprego, um amigo pode ajudar. O carinho marca os momentos a dois.

Aquário

Aposte no bom humor e no otimismo para melhorar o contato com os colegas. Em casa, há risco dos seus planos não darem certo. Bom astral para você e o par planejarem o futuro.

Peixes

Você terá facilidade para se desapegar de algumas coisas e até tentar um novo caminho na vida profissional. Há risco de briga com amigo (a). A paixão pode incendiar o romance.

Mensagem do dia

8 Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.

9 Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.

10 Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.

1 Coríntios 12: 8-10