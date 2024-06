Horóscopo do dia 13 de junho

ÁRIES

As finanças contam com ótimas energias! Mas o dinheiro não vai cair do céu, cristalzinho, e você precisa se concentrar no trabalho se quiser encher o bolso. Mas nem tudo é perfeito e as comunicações pedem cautela, Áries! No amor, astral top. Cor: CINZA Palpites: 38, 45, 11.

TOURO

A Lua favorece seu lado curioso, e é um ótimo momento para investir em novos conhecimentos e ambições. Mas os astros mandam um aviso: fique de olho no seu dinheiro, pois o risco de prejuízo é grande. No amor, pegue leve no ciúme! Cor: AZUL Palpites: 54, 30, 03.

GÊMEOS

Os astros destacam sua intuição, e você deve descobrir quem não merece sua confiança. No trabalho, falar demais pode desgastar sua imagem. Pegue leve, valeu? No amor, vai ter muita leveza e momentos apaixonantes! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 23, 14, 49.

CÂNCER

No trabalho, é um bom dia para pensar fora da caixa e descobrir novos interesses. As amizades também contam com ótimas energias. O desejo de viajar deve crescer, mas nem tudo será fácil, bebê. Boas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 14, 51.

LEÃO

Assuntos profissionais devem a sua atenção hoje, então aproveite o astral para batalhar por um aumento ou algo diferente. As amizades, porém, passam por altos e baixos e pode rolar uma briga com alguém próximo. O amor está cheio de sintonia. Cor: ROSA Palpites: 59, 15, 06.

VIRGEM

Vai ser mais fácil expandir seus contatos e trabalhar em equipe. Também tem as melhores vibes para ampliar seus conhecimentos. Mas é bom não baixar a guarda, porque as rivalidades podem pipocar na carreira, bebê. Boas energias no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 38, 07.

LIBRA

Se depender das estrelas, vão rolar mudanças radicais no trabalho, e até em casa! Aproveite essa vibe para colocar ordem e deixar para trás hábitos antigos que não são lá muito saudáveis. O amor contará com tudo que há de bom. Cor: PRETO Palpites: 53, 42, 26.

ESCORPIÃO

Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em alta. É um ótimo momento para trocar ideias! Mas nem tudo são flores, pode pintar uma briga. Ainda bem que dá tempo de fazer as pazes! No amor, você tem tudo para fazer sucesso. Cor: AMARELO Palpites: 10, 27, 45.

SAGITÁRIO

Pode até pintar uma grana extra hoje, mas vai depender diretamente do seu esforço, tá? Evite se distrair com qualquer coisinha. Há sinal de abacaxi com os familiares, mas tudo volta aos eixos. No amor, drible o ciúme. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 57, 48, 12.

CAPRICÓRNIO

A Lua aumenta sua criatividade e ajuda você a se expressar melhor. Pena que o clima pode fechar, e mal-entendidos não estão descartados. Cuidado para não entrar numa fria, valeu? No amor, não deixe nada esfriar o seu coração. Cor: BRANCO Palpites: 29, 18, 20.

AQUÁRIO

Os assuntos familiares podem ser resolvidos numa boa hoje. Você também conta com vibes maravigolds para lidar com segredos. Mas vale a pena redobrar a atenção com as finanças. Vá com calma! O amor vai ficar movimentado. Cor: ROXO Palpites: 09, 48, 30.

PEIXES

Tudo indica que vai se comunicar melhor. Tire proveito dessa vibe para fazer contatos e resolver mal-entendidos. Mas foque sua atenção no serviço, e deixe para bater papo com os amigos depois! No amor, jogue seu charme. Cor: LILÁS Palpites: 04, 50, 59.