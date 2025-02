Horóscopo do dia 06 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Os astros revelam que seus planos têm tudo para andar, seja na vida pessoal ou profissional. Com a Lua geminiana brilhando no céu, você terá ainda mais simpatia e boas ideias. De quebra, Vênus segue em seu signo e blinda os assuntos do coração.

COR: MAGENTA PALPITE: 36, 18, 27

TOURO

Pra você de Touro, hoje a Lua se despede do seu signo, mas ela migra para sua Casa da Fortuna e troca likes com os astros, garantindo que o período será top para lidar com as finanças e vai ficar tudo ainda mais fortalecido. O romance vai ganhar estabilidade e segurança.

COR: BRANCO PALPITE: 51, 05, 15

GÊMEOS

Quintou bem e o recado vem da Lua, que começa a brilhar em seu signo durante a madrugada e fica em paz com Vênus, Plutão, se alia com Júpiter, mandando proteção extra para todos os setores da sua vida. Pode glorificar em pé porque você tem tudo para fazer bonito no trabalho. No amor, astral feliz com o.

COR: CEREJA PALPITE: 27, 34, 45

CÂNCER

Pra você de Câncer, embora possa deixar seu comportamento mais fechado e tímido, sua estrela guia deve favorecer os assuntos íntimos e também forma aspectos positivos no céu, prometendo boas vibes no trabalho. Você pode encontrar boas soluções e resolver pendências, inclusive ao lidar com grana. No romance, clima acolhedor com o mozão.

COR: LILÁS PALPITE: 43, 16, 38

LEÃO

Hoje, você vai despontar graças ao seu talento e deve inspirar quem estiver à sua volta. Mas não é só no trabalho que vai fazer sucesso e hoje os contatos sociais também devem fervilhar. No romance, você vai se deliciar com a sintonia.

COR: VERDE PALPITE: 51, 33, 26

VIRGEM

Hoje a Lua muda de cenário e revela que você pode esperar um dia dos mais movimentados pela frente, especialmente na vida profissional. O período será de alta produtividade no trabalho. Com seu carisma, seducência e popularidade em evidência, o amor vai bombar.

COR: AZUL-ROYAL PALPITE: 34, 43, 25

LIBRA

Você de Libra, a lua, que hoje muda de cenário e ingressa em Gêmeos, troca likes com os astros e garante que o dia será perfeito para você se reciclar, dar asas à sua sede de conhecimento e pensar fora da caixa. O amor estará blindado e protegido.